Der Streik am Flughafen Charleroi geht weiter: Auch am Freitag sind alle Flüge gestrichen, teilt der Flughafenbetreiber auf seiner Website mit. Wie schon am Donnerstag sollen Passagiere, die für diesen Tag einen Flug geplant haben, sich an ihre Fluggesellschaft wenden und nicht zum Flughafen fahren.