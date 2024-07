Verfolgungsjagd / Flüchtiger Autofahrer rammt Einsatzwagen der Polizei: Beamtin verletzt

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag vor der Polizei geflüchtet – und bei der Verfolgungsjagd in ein Polizeiauto gefahren, wobei eine Polizistin verletzt wurde. Das gab die Behörde am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Den Beamten sei zunächst gegen 15.45 Uhr ein Fahrer gemeldet worden, der zwischen Goeblingen und Goetzingen in Richtung Capellen in Schlangenlinien unterwegs war. „Als eine Polizeistreife den Fahrer stoppen wollte, ignorierte dieser alle Aufforderungen der Polizeibeamten und flüchtete“, heißt es in dem Schreiben der Polizei. „Im Laufe der Verfolgungsfahrt tätigte er mehrere waghalsige Überholmanöver teils mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ignorierte jegliche Verkehrsregeln.“

Als der Flüchtige auf ein Polizeifahrzeug zusteuerte, das in Windhof die Straße blockierte, sei es zum Zusammenprall zwischen seinem Fahrzeug und dem Auto der Polizei gekommen. „Der Fahrer versuchte trotz stark beschädigtem Fahrzeug, weiter zu flüchten“, berichtet die Pressestelle der Polizei. „Er konnte jedoch einige Meter weiter gestellt werden. Da er der Aufforderung, sein Fahrzeug zu verlassen, weiterhin nicht nachkam, musste er immobilisiert werden.“ Ein Alkoholtest bei dem Mann habe ergeben, dass er alkoholisiert gefahren war. Die Beamten kassierten deshalb seinen Führerschein ein und erstellten darüber hinaus ein Protokoll wegen Widerstandes.

Die Beamtin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. (mb)