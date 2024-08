Deutschland / Flucht vor der Polizei: Autofahrer springt bei Cochem in die Mosel

Ein Mann will einer Verkehrskontrolle entkommen – und flüchtet sich in die Mosel. Doch am anderen Ufer wartet die Polizei schon auf ihn.

Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle ist ein Autofahrer mitten in der Nacht in die Mosel gesprungen – und hat fast eine Dreiviertelstunde im Wasser verbracht. Der 41-Jährige hatte zuvor mit seinem Wagen Gas gegeben, als eine Streife ihn in Cochem anhalten wollte, wie die Polizei mitteilte. Schließlich flüchtete er sich demnach zu Fuß in den Fluss und versuchte, ans andere Ufer zu schwimmen, wo die Polizei schon auf ihn wartete.

Der Mann habe sich zunächst geweigert, die Mosel zu verlassen. Erst nach fast 45 Minuten ließ er sich laut Mitteilung von der Feuerwehr aus dem Wasser helfen. Die Polizei vermutet, dass der Mann fahruntauglich war und deshalb vor der Kontrolle flüchtete. Dazu werde jetzt ermittelt.