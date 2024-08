CGDIS / Flächensuchhund findet vermisste Person nahe belgischer Grenze

An der belgischen Grenze nahe Tontelingen kam es am vergangenen Dienstag zu einer erfolgreichen Kooperation zwischen belgischen und luxemburgischen Autoritäten, schreibt das CGDIS am Mittwoch in einem Facebook-Post. Eine Person sei vermisst und deshalb eine Suchaktion gestartet worden. Die lokalen Autoritäten hätten aufgrund der hohen Temperaturen schnell gehandelt und die Unterstützung der Luxemburger Kollegen angefordert, darunter die „Groupe cynotechnique“ (GCYN) des CGDIS.

In Zusammenarbeit mit der belgischen und luxemburgischen Polizei sowie der „Unité cynotechnique“ des Roten Kreuzes konnte die Person gegen 20 Uhr von einem Flächensuchhund des CGDIS gefunden werden.