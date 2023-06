Richtig heiß wird es an diesem Wochenende in der „Minettemetropole“

Am kommenden Wochenende finden in Esch jede Menge Veranstaltungen statt. Vom Hochofenfest über das “Feierowend!“ des FerroForum bis hin zur “Braderie urbaine” – für jeden wird etwas geboten.

Die vom Fonds Belval organisierte „Fête des hauts fourneaux“ beginnt am Samstag mit ihren zahlreichen Aktivitäten um 16.00 Uhr. Bis 22.00 Uhr gibt es was auf die Ohren: Unter anderem werden Sun Smash Palace, Alfalfa Music sowie Christiane Dennemeyer und Roger Goodwyn auftreten. Am Sonntag gibt es außerdem Auftritte von Saxitude und der Zaltimband sowie Tanz- und weitere Shows. Wer lieber einen Adrenalin-Schub möchte, der sollte auf jeden Fall die 60 Meter hohe Seilrutsche zwischen den beiden Türmen der Hochöfen ausprobieren. Besucher können zudem an kostenlosen Besichtigungen der Hochofen-Anlage teilnehmen. Ein besonderes Highlight sind die farbigen Lichterdekorationen, die das luxemburgische Industrieerbe am Samstagabend beleuchten werden.

Ein eklektisches Programm bietet die „Braderie urbaine“, die am Samstag ab 13.00 Uhr in der Kulturfabrik stattfindet. Auf dem Programm stehen unter anderem „L’ar(t)naque“ – ein großer Kunsthandwerkermarkt mit Kreationen aus Luxemburg und der Großregion –, kreative Workshops für Kinder, ein Marionettenkonzert, eine spezielle Fotobox sowie Konzerte von Reverend Beat-Man und Blind Butcher.

Feuer und Flamme – darum geht’s bei der Veranstaltung des Projekts FerroForum. Am Samstag geht es beim „Feierowend!“ in der Metzeschmelz ab 16.00 Uhr um das handwerkliche Erbe der Eisen- und Stahlproduktion. Am Nachmittag werden Luciano Pagliarini und sein Orchester versuchen, die Besucher zum Tanzen zu bringen. Danach gibt es eine „Notturna ferruginosa“ mit Eisen- und Feueraktionen durch das FerroForum-Team. Bis in die Nacht hinein heizt dann die Retroplatinodisco ein.

In Feierlaune ist dieses Jahr auch die „Harmonie municipale Esch-sur-Alzette“. Im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums gibt es ein großes Geburtstagsfest am Rathausplatz. Am Samstag und Sonntag werden zwölf Musikvereine, darunter die „Fanfare royale grand-ducale Luxembourg“, von 11.30 bis 20.00 Uhr für die passende Stimmung sorgen.

Das Beach Festival ist dieses Jahr mit der Ausgabe „Hariko“ zurück. Es findet ab 14.00 Uhr im Bâtiment 4 statt. Geboten werden Livemusik, Essen und Cocktails. Es gibt verschiedene Künstler zu entdecken, wie z.B.: Minivan, Urban Attitude Unlimited, Charlotte Bridge und viele mehr.