CGDIS / Feuerwehrmann prallt bei Fortbildung mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Ein Feuerwehrmann hat während einer Fortbildung der Motorradstaffel des CGDIS am Freitag einen schweren Unfall erlitten. Das meldet der CGDIS am selben Tag in einer Pressemitteilung. Der Mann habe zwischen Nacher und Kautenbach die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.

„Der schwer verletzte Feuerwehrmann wurde noch an Ort und Stelle von Rettungskräften versorgt, ehe er ins Krankenhaus transportiert wurde“, heißt es in der Mitteilung. Der Autofahrer sei leicht verletzt worden. Der CGDIS wünsche sowohl dem betroffenen Feuerwehrmann als auch dem Autofahrer eine gute Genesung. (Red.)