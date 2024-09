CGDIS / Feuerwehr löscht brennendes Auto nach Unfall im Tunnel „Grouft“ – eine Person leicht verletzt

Auf der Autobahn A7 in Richtung Luxemburg-Stadt auf Höhe des Tunnel „Grouft“ kam es am Freitagmorgen gegen 9.40 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Auto in Brand geriet. Das meldet das „Corps grand-ducal d’incendie et de secours“ (CGDIS) am Freitag.

20 Minuten nach Eingang des Notrufs konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Eine Person kam nach dem Vorfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Vor Ort waren die Rettungswagen aus Lintgen und Luxemburg sowie die Feuerwehr aus Lorentzweiler, Lintgen, Niederanven und Luxemburg.