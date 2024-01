An der Esplanade in Diekirch ist es frühen Freitagmorgen (12.1.) zu einem Brand in einem Wohngebäude gekommen. Das geht aus Mitteilungen des Rettungskorps CGDIS und der Polizei hervor.

„Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatten die meisten Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen“, heißt es vonseiten der Polizei. Einer der Bewohner habe aber schwer verletzt geborgen werden müssen und wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei wurde zwecks Ermittlung der Brandursache seitens der Staatsanwaltschaft mit den Untersuchungen am Brandort beauftragt.

Dem CGDIS zufolge begann der Einsatz gegen 4.30 Uhr.

Die am Ort durchlaufende N17 musste komplett gesperrt werden, Umleitungen wurden eingerichtet. Der Automobilclub ACL riet am frühen Morgen, die Gegend weiträumig zu umfahren.

Gegen 8.30 Uhr wurde das Feuer als gelöscht gemeldet, die Straße ist wieder frei.

N17 Diekirch, Esplanade to Place des Recollets between N17a, Diekirch – Rue de Clairefontaine and Diekirch – Esplanade/Bamerdall/Stavelot fire, fire department on scene, closed, local drivers are advised to avoid the area #ACL_N17

— ACL Trafic Info (@ACL_Info_EN) January 12, 2024