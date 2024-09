Bahnhofsviertel / Festnahmen nach Drogenfund und Verdacht auf Drogenschmuggel

Eine Polizeistreife konnte am Mittwochabend zwei Männer bei einer Geldübergabe im hauptstädtischen Bahnhofsviertel beobachten. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Mittwoch hervor. Anschließend ging einer der Männer in ein Lokal, bevor beide in ein Fahrzeug stiegen. Da der Verdacht bestand, es könne sich um einen Drogendeal handeln, stoppten die Beamten das Fahrzeug in Höhe der rue de Hollerich und kontrollierten die beiden mutmaßlichen Drogenkäufer. Bei beiden konnten die Polizisten Kokain sicherstellen. Auch den mutmaßlichen Drogendealer haben die Beamten später stellen können, bei dem anschließend mehrere Drogenplomben gefunden wurden. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest, der am Donnerstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

Ebenfalls am Mittwochabend im Bahnhofsviertel sind Polizisten gegen 21.00 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der sichtlich nervös wirkte, als er die Beamten sah und daraufhin versuchte, sich von ihnen zu entfernen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, beschlossen die Beamten daraufhin, den Mann zu kontrollieren – dabei konnten sie verdächtige Schluckbewegungen bei ihm beobachten. Sie informierten die Staatsanwaltschaft, die anschließend eine Scanneruntersuchung anordnete, bei der mehrere Fremdkörper im Körper des Tatverdächtigen gefunden wurden. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest, er wurde am Donnerstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.