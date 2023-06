Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an einer Kreuzung der N14 mit der „Folkendengerstrooss“ bei Stegen. Das teilt die Polizei am Freitagnachmittag mit. Ersten Informationen zufolge hatte eine Autofahrerin, die von Folkendingen in Richtung Stegen unterwegs war, die Vorfahrt missachtet und ist daraufhin mit einem Motorradfahrer kollidiert. Dieser war auf der N14 in Richtung Diekirch unterwegs. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die Frau war nach dem Unfall geflüchtet. Mithilfe des Polizeihubschraubers konnte sie auf einem Parkplatz in Ettelbrück ermittelt und von den Polizeibeamten gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau festgenommen und wird am Samstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Weiter teilt die Polizei mit, dass die Strecke bis auf Weiteres gesperrt ist.