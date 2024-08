Remerschen / Festival im Weinberg: Crowfield lädt am Freitag und Samstag zur 3. Auflage ein

Am Freitag und Samstag findet die dritte Auflage des Crowfield statt. Beim von „De Späicher“ organisierten DIY-Festival stehen lokale Künstler und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Zum Line-up gehören dieses Jahr: Adoptees, High Mountain, Le Vibe, Them Lights, Loivòs, Between Shelves, Morphine Ridges, Horny Henry und Malaise. DJ PC und Dr. Gonzo legen sowohl während als auch nach den genannten Auftritten auf. Am Freitag ist Vernissage mit Werken von Gilles Lanners, Brybry, Aleksandra Ratkovic, Menina Camarada, Gianmarco, Kim Hansen a Gude Laune. Die Organisationen Catch a Smile und Sea Shepherd werden vor Ort mit Ständen vertreten sein.

Das Crowfield 2024 findet am 16. und 17. August in den Weinbergen beim Wasserturm in Remerschen statt. Tickets gibt es zum Preis von 26 Euro bzw. 1,50 Euro mit Kulturpass und können unter anderem online auf www.ticket-regional.lu gekauft werden. Campen am Veranstaltungsort kostet 5 Euro. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen auf der Webseite von „De Späicher“.