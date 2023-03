Franz Fayot ist am Montag in Portugal unterwegs

Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) ist am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Lissabon gereist. Die Reise ist eine Fortsetzung der Wirtschaftsmission, die im Mai 2022 anlässlich des Staatsbesuchs in Portugal stattfand. Inhaltlich soll es sich bei dem Besuch Fayots um Digitalisierung, digitale Transformation und digitale Innovationen im Dienste der Wirtschaft drehen. Das geht aus einer Mitteilung der Regierung hervor.

Fayot trifft sich in Lissabon mit Mário Campolargo, Staatssekretär für Digitalisierung in der portugiesischen Regierung, und Ivo Cruz, Staatssekretär für Internationalisierung. Mit den beiden will der Luxemburger über den digitalen Wandel und Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften reden. Zudem besucht Fayot einen „Creative Hub“ für Start-ups. Der Besuch soll mit einem Treffen und diedie Initiative „Portugal Digital“ reden,“ strebt Portugal an, eine führende „digitale Nation“ zu werden. Bei dem Treffen tauschten sich die Minister über die nationale Politik im Bereich des digitalen Wandels, den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in diesem Zusammenhang sowie über die jeweiligen Start-up-Ökosysteme aus.

Danach will Fayot eine Rede bei einer Networking-Veranstaltung in der luxemburgischen Botschaft in Lissabon halten. Eingeladen sind dazu luxemburgische Unternehmen aus dem digitalen Sektor, die bereits in Portugal aktiv sind, und ihre portugiesischen Partner. Anschließend will sich Fayot mit António Costa Silva treffen. Mit dem portugiesischen Wirtschaftsminister will er über die jeweiligen nationalen Konjunkturprogramme reden