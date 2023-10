Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Luxtrust-Gesellschaft hat kürzlich versucht, jemanden am Telefon davon zu überzeugen, dass unerlaubte Abbuchungen von dessen Konto stattgefunden hätten. Das Opfer habe den Betrugsversuch am Montag bei der Behörde gemeldet, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Der angebliche Mitarbeiter habe die Login-Daten seines Gesprächspartners verlangt. Außerdem sollte das Opfer einem Bankmitarbeiter dessen Bankkarten sowie den Sicherheits-Token und die dazugehörigen Passwörter übergeben. „Schließlich wurde der Briefumschlag mit den geforderten Objekten von einem Mann an der Adresse des Opfers abgeholt, bevor anschließend mit den Kreditkarten eine beträchtliche Summe an zwei Geldautomaten abgehoben wurde“, so die Polizei. Ermittlungen dazu seien inzwischen eingeleitet worden.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass seriöse Verwaltungen, Organisationen oder Gesellschaften „niemals dazu auffordern, Ihre persönlichen Daten per Telefon zu übermitteln oder fremden Personen mitzugeben“.