Ein Auto ist in der rue de l'Hôpital in Dudelingen in den Garten gestürzt

Spektakulärer Unfall in Düdelingen: Ein Auto ist am Mittwoch (14.6.) in einen Garten in der rue de l’Hôpital gestürzt. Laut Rettungskräften hatte die Fahrerin beim Einparken den falschen Gang eingelegt – und war vorwärts anstatt rückwärts gefahren. Der Unfall passierte um 14 Uhr. Der Frau ist laut den Rettungskräften außer einem großen Schrecken nichts passiert.

Das Auto musste später mit einem Kran aus dem Garten geborgen werden.