Ein weißer Lieferwagen der Marke Volkswagen hat am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr einen Fußgänger angefahren. Der Unfall ereignete sich in der avenue Charles de Gaulle auf der Höhe des Fußgängerwegs zwischen dem boulevard d’Avranches und der rue du Laboratoire, geht aus dem Polizeibulletin vom Mittwoch hervor. Der Fahrer ergriff gleich nach dem Zusammenstoß die Flucht und kümmerte sich nicht um das Unfallopfer. Der Fußgänger erlitt allerdings mehrere Verletzungen und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem weißen VW-Lieferwagen mit vorne beschädigter Front machen können, diese an den Polizeinotruf 113, an die Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu weiterzuleiten.