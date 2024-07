Unfall auf der A6 / Fahrer wird aus Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen wurde eine Person schwer verletzt. Das geht aus dem Polizeibericht am Samstag hervor. Auf der A6 in Richtung Arlon kam es gegen 9.45 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall. Ein dreirädriges Gefährt vom Typ Piaggio APE Classic 500, beladen mit einer Eismaschine und einem Kühlgerät, war auf der Autobahn unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein Fahrer prallte auf das Fahrzeug auf, wodurch das dreirädrige Fahrzeug regelrecht in die „Luft katapultiert“ wurde. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwerwiegende Verletzungen.

Der Notarzt versorgte den verletzten Fahrer noch vor Ort. Aufgrund der Aufräumarbeiten musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden.