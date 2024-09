Luxemburg-Mühlenbach / Fahrer schläft an roter Ampel: Polizei entzieht Führerschein wegen Alkoholkonsum

Ein an einer roten Ampel schlafender Fahrer erregte am Donnerstagmorgen gegen 6.00 Uhr Aufmerksamkeit und wurde bei der Polizei gemeldet. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Donnerstag hervor. Eine Streife konnte die Person in der Rue Albert Unden in Luxemburg-Mühlenbach antreffen und stellte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein positiver Test bestätigte den Verdacht und die Beamten zogen den Führerschein ein.