Da hatte es offenbar jemand eilig. Ein Autofahrer hat am Dienstagabend eine Polizeistreife auf der A4, Höhe Leudelingen, in Richtung Esch, überholt – war dabei jedoch deutlich zu schnell unterwegs. Bei Steinbrücken sei der Fahrer anstelle der erlaubten 90 km/h etwa 167 km/h gefahren. Das erklärt die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Den Beamten sei es gelungen, das Fahrzeug an der Autobahnausfahrt Foetz zu stoppen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrer um einen Fahranfänger handelte. Von seinem Führerschein konnte der Anfänger sich jedoch erst mal wieder verabschieden. Ihm wurde ein provisorisches Fahrverbot erteilt und eine Strafanzeige erwartet ihn.