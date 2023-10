Es war mit Sicherheit nicht der beste Südklassiker der Geschichte. Dem F91 wird es egal sein, am Ende zählen bekanntlich nur die drei Punkte. Für die Gäste war es der erste Auswärtssieg der Saison, während die Stimmung bei der Jeunesse langsam, aber sicher in Frust umschlagen dürfte.

Jeunesse-Trainer Marc Thomé hatte es im Vorfeld angekündigt: Der Südklassiker zwischen den Eschern und Düdelingen ist in diesem Jahr kein Spitzenspiel der BGL Ligue mehr, dafür allerdings für beide Vereine des Tabellenmittelfelds ein möglicher Indikator, in welche Richtung die Saison verlaufen wird. Die Anspannung war groß: Die Schwarz-Weißen waren vor dem neunten Spieltag viermal in Folge sieglos geblieben, der Gast aus Düdelingen dreimal.

In der vergangenen Saison hatte es im Hinspiel fünf Tore gegeben (ein 5:0-Erfolg der Düdelinger) und im Rückspiel sechs (4:2 für die Jeunesse). Und auch diesmal legte zumindest eine Mannschaft los wie die Feuerwehr … Die Escher wurden ab der ersten Sekunde tief vom F91 in die eigene Hälfte gedrückt. Nach nicht einmal fünf Minuten war Keeper Sommer dann schon ein erstes Mal geschlagen. Hadji zog über links davon und gab auf Van Lingen. Der Niederländer blieb beim ersten Schuss aus kurzer Distanz noch an Sommer hängen, lupfte im Nachschuss dann über den Keeper zur frühen Führung.

Die hielt aber nicht lange an. Die Jeunesse hatte sich schnell erholt und ließ den Ball nun besser laufen. Mit seiner Blitzreaktion gegen Arénate (13.) bewahrte Desprez sein Team nach einer Ecke noch vor dem Ausgleich. Eine Minute später kam er zwar noch mit der Hand an den Ball, doch der Schuss von Lapierre (nach Arénate-Pass), der auf der rechten Seite von mächtig viel Platz profitierte, landete in den Maschen.

Es war das erwartete Duell auf Augenhöhe. Hüben wie drüben gab es Umschaltsituationen, Torschüsse und Abschlüsse. Ebenfalls inklusive: technische Fehler, Unterbrechungen und Fouls. Optisch wirkte der Gast besser. Der F91 bewies Standard-Qualitäten, als Fernandes freistehend nach Ecke von Bojic zum 2:1 köpfte (34.). Die Jeunesse dagegen forderte kurz vor der Pause einen Handelfmeter (nachdem Freire eine Arénate-Flanke ungewollt mit dem Arm berührt hatte), musste aber ohne den ersehnten Pfiff mit dem minimalen Rückstand in die Kabinen.

Die zweite Hälfte begann mit wenig Konkretem. Die Bälle flogen weit über beide Tore hinweg und die Stimmung drohte zu kippen. Erst als Luisi sich alleine nach Fernandes-Patzer, mit Delorge im Nacken, auf den Weg in Richtung Desprez aufgemacht hatte, wurde es heikel. Der F91-Keeper behielt im Eins-gegen-eins die Nerven (60.). Aufgrund der Leistung in Hälfte zwei wäre ein Punkt zu diesem Zeitpunkt der Partie nicht unverdient gewesen. Luisi versuchte es mit einem weiten Lupfer (74.), Almeida mit einem Schuss aus der Drehung (86.). In den letzten elf Minuten der Nachspielzeit warfen die Hausherren alles nach vorne, doch der Ball wollte nicht rein.

Statistik Jeunesse: Sommer – Todorovic, Kack, Besch – Arénate (63. Mogni), Latic (62. Soares), Teixeira (86. Larrière), Drif, Lapierre (69. Deruffe), Almeida – Luisi

F91: Desprez – Fernandes, Decker, Delorge – Ouassiero, Bojic, Freire, Stumpf – Moussaki (87. Kuete), Van Lingen (73. Agovic), Hadji (75. Roemer)

Schiedsrichter: Wilmes – Morim, Omerovic

Gelbe Karten: Almeida, Todorovic, Besch, Teixeira – Fernandes, Stumpf, Desprez

Rote Karte: Thomé (63., wegen Meckerns)

Torfolge: 0:1 Van Lingen (4.), 1:1 Lapierre (14.), 1:2 Fernandes (34.)

Beste Spieler: Arénate – Van Lingen, Bojic

Zuschauer: 965 zahlende

Spieler des Spiels: Oege-Sietse Van Lingen brachte seine Mannschaft schnell in Führung.

Der Unentspannte: Beim Stand von 1:1 prüfte ein Mitspieler den Jeunesse-Kapitän Milos Todorovic. Mit einem Querpass vor das eigene Tor zwang Alexandre Arénate seinen Innenverteidiger zu einer unnötig gefährlichen Aktion. Todorovic war verständlicherweise wenig „amused“.

Der Fuchs: In der 40. legte sich Jeunesse-Verteidiger Dennis Besch den Ball nach einem Foul vor der Strafraumgrenze zurecht. Schiedsrichter Wilmes ließ die Aktion wiederholen und zeigte an, dass der Spieler zu weit vorne stand. Unbeeindruckt und sehr schnell ging es weiter – denn Besch spielte den Ball wenige Sekunden später von exakt der gleichen Stelle. Diesmal sagte Wilmes nichts mehr.

Der Pechvogel: F91-Spieler Ivan Englaro fehlte auf dem Spielerbogen. Der U21-Nationalspieler konnte wegen einer Verstauchung nicht auflaufen. Ob er rechtzeitig für die internationalen Begegnungen wieder fit wird, steht noch nicht fest.