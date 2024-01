In Israel setzt sich nach Einschätzung der Nahost-Expertin Lidia Averbukh allmählich die Erkenntnis durch, dass die von der Regierung ausgegebenen Kriegsziele „zu ambitioniert“ seien.

„Israel hat zwei definierte Ziele: die Hamas zu zerstören und die Geiseln zu befreien“, sagte die Politikwissenschaftlerin von der Bertelsmann-Stiftung der Nachrichtenagentur AFP. „Wenn das die Bedingungen für ein Ende des Krieges sein sollten, dann könnte dieser Krieg noch eine ganze Weile dauern.“

„Die Hamas zu zerstören und angesichts der komplizierten Kämpfe auch die Geiseln zu befreien, ist sehr schwierig“, sagte die Politikwissenschaftlerin, die an der deutschen Bundeswehruniversität in München unter anderem zum israelischen Rechtssystem forschte.

In fast drei Monaten Krieg habe sich gezeigt, „dass es nicht ohne Weiteres geht, die Hamas zu zerstören“. Zudem habe die israelische Führung dieses Ziel von Anfang an auch nicht klar definiert. „Aber selbst wenn es darum geht, die wichtigsten Köpfe der Hamas auszuschalten, könnte auch dieses Vorhaben noch mehrere Monate dauern.“

Für ein Umdenken im festgefahrenen Nahostkonflikt sieht Averbukh derzeit „keine Anhaltspunkte“ – weder bei Israelis noch bei Palästinensern. Derzeit spreche eher vieles dafür, dass der Konflikt sich „verstetigt und vielleicht noch grausamer werden könnte“.

„Gewaltsamer Widerstand“ als Lösung

Davon zeugten aktuelle Umfragen in Israel und den Palästinensergebieten: „Aus beiden geht hervor, dass eher das verstärkt wird, was vor dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober an Ressentiments und Einstellungen bestand“, sagte Averbukh.

Nicht nur würden 38,5 Prozent Israelis laut einer Umfrage des Forschungszentrums Israel Democracy Institute die gleichen Parteien wählen. Auch 43 Prozent der Palästinenser sprechen sich laut einer Erhebung des palästinensischen Umfrageinstituts PSR für die Hamas als politische Partei aus und damit laut Averbukh „21 Prozent mehr als vor dem Hamas-Überfall“. 63 Prozent der Palästinenser sehen demnach im „gewaltsamen Widerstand“ die Lösung, um das Ende der Besatzung sowie die Errichtung eines unabhängigen Palästinenserstaates herbeizuführen.

Auslöser des Krieges zwischen Israel und der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften radikalislamischen Hamas war ein beispielloser Angriff am 7. Oktober, bei dem Hunderte Hamas-Kämpfer nach Israel eindrangen und dort Gräueltaten verübten. Israel kündigte daraufhin die Vernichtung der Hamas an und greift seither in einer massiven Militärkampagne Ziele im Gazastreifen an. (AFP)