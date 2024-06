Wetter / Experte warnt vor Unwetter am Samstag – Intensität in Luxemburg noch unklar

Ein Gewitter wird am Samstag Luxemburg treffen – so viel ist sicher. Die Frage ist nur, wie schwer es ausfallen wird.

Ein schweres Gewittersystem wird sich am Samstag im Nordosten von Frankreich zusammenbrauen. Dort „liegen alle nötigen Zutaten“ bereit, sagt Wetterexperte Philippe Ernzer dem Tageblatt. Temperaturen von bis zu 30 Grad und eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit würden, in Kombination mit Tiefdruckrinnen am Boden, dazu führen, dass viel Dynamik in den Luftmassen entstehe. Die feuchte Luft steige dann nach oben und entwickele sich zu einem großen Unwetter.

Das Gewitter werde dann voraussichtlich von Frankreich weiter nach Nordosten nach Deutschland ziehen – und dabei auch Luxemburg berühren. „Das System ist so groß, dass auch Luxemburg in den Einflussbereich kommen wird“, sagt Ernzer. Es bestehe auf jeden Fall Potenzial für unwetterartige Ereignisse wie extrem starken Regen und großen Hagel. Der stärkste Teil des Gewitters werde wohl an Luxemburg vorbeiziehen und das Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Teile von Hessen treffen. Doch es sei wichtig, die Menschen zu warnen, sagt Ernzer. Denn wegen des warmen Sommertages und der Fußballspiele der EM werden womöglich viele Menschen unterwegs sein – und diese könnten unerwartet vom Gewitter getroffen werden.

Auch Meteolux warnt vor einem Unwetter. Der staatliche Wetterdienst hat für ganz Luxemburg von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 1 Uhr die „alerte jaune“ ausgerufen. Eine „Gefahr von Gewittern mit möglichen Sturmböen zwischen 70 und 80 km/h, Hagel und Niederschlagssummen zwischen 10 und 20 Litern pro Quadratmeter“ seien möglich. Auch Warnstufe Orange könne noch ausgerufen werden, schreibt Meteolux.