Luxemburg / Examensergebnisse: 146 Schüler erhalten die Auszeichnung „excellent“

Die Examensergebnisse sind da – das Bildungsministerium hat die aufgeschlüsselten Zahlen am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. 146 Schüler oder Schülerinnen erhielten dabei die Auszeichnung „excellent“, was 5 Prozent der erfolgreichen Abschlüsse entspricht. 134 von ihnen erhielten das Prädikat in der klassischen Sekundarschule und zwölf in der allgemeinbildenden Sekundarschule. „Die Gesamterfolgsquote in der Sommersession der Abschlussprüfungen der Sekundarstufe 2024 lag bei 74 Prozent“, berichtet das Ministerium. Die Quote bleibe damit im Vergleich zu 2023 stabil.

2.121 Kandidatinnen und 1.622 Kandidaten nahmen an den Prüfungen zum Abschluss der Sekundarstufe teil, also 3.743 insgesamt. 2.788 Lernende wurden zugelassen. Die Durchfallquote betrug 15 Prozent und stellte damit laut Ministerium im Vergleich zu 2023 keine Veränderung dar. 575 Schüler müssen sich damit im September auf eine oder mehrere Aufschubprüfungen vorbereiten. Die Ablehnungsquote liegt bei 10 Prozent (11 Prozent waren es im Jahr 2023).

„Die Erfolgsquote in der klassischen Sekundarbildung liegt im Jahr 2024 bei 85 Prozent (81 Prozent im Jahr 2023)“, berichtet das Bildungsministerium weiter. „Die Quote der Aufschiebungen liegt bei 10 Prozent (12 Prozent im Jahr 2023) und die Quote der Ablehnungen bei 5 Prozent (7 Prozent im Jahr 2023).“ Die Erfolgsquote in der allgemeinbildenden Sekundarschule liegt bei 66 Prozent – 69 Prozent waren es im Jahr 2023. Die Quote der Aufschiebungen liegt laut der Mitteilung bei 20 Prozent (18 Prozent im Jahr 2023). Die Ablehnungsquote liegt wiederum bei 14 Prozent und bleibt im Vergleich zu 2023 unverändert.

Die vergleichende Analyse nach Geschlecht zeige nach Angaben des Ministeriums, „dass junge Frauen in der klassischen Sekundarschule sehr geringfügig erfolgreicher sind als junge Männer (86 Prozent erfolgreiche Absolventen bei jungen Frauen gegenüber 84 Prozent bei jungen Männern)“. In der allgemeinbildenden Sekundarschule betrage die Erfolgsquote sowohl bei den jungen Frauen als auch bei den jungen Männern 66 Prozent.