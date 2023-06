Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Der Politiker und Medienunternehmer starb am Montag im Alter von 86 Jahren, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die italienische Zeitung Corriere della Sera über den Tod Berlusconis in dem Mailänder Krankenhaus San Raffaele berichtet.

Berlusconi war 1994 in die Politik gegangen. Er war im Verlauf der Jahre viermal italienischer Ministerpräsident. Seit den Wahlen im vergangenen September ist er Senator. Vor seiner Karriere in der Politik hatte Berlusconi mit dem Aufbau des größten Fernsehimperiums in Italien begonnen. Die Mediengruppe MFE ist Großaktionärin bei ProSieben-Sat.1 und wird von Berlusconis Familie geführt.