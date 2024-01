Mehr als 70 Gesetze hat die EU bis zum Jahreswechsel über die Ziellinie gebracht. Viel zu viel, um auch nur die wichtigsten Neuerungen bei den oft parallel gefassten Entscheidungen sofort wahrzunehmen. Eine Auswahl dessen, was nun auf Luxemburg und die 26 anderen Mitgliedsländer zukommt.

Es ist ein so komplizierter wie schwerfälliger Prozess, um aus 27 nationalen Einzelinteressen, Hunderten von regionalen Aspekten und den Einflussversuchen Tausender betroffener Organisationen ein für alle geltendes EU-Recht zu machen. Den beginnenden Wahlkampf mit endender Beratung vor Augen haben sich Kommission, Ministerrat und Parlament in den letzten Wochen zusammengerissen, um so viele Gesetze wie möglich vorher noch in trockene Tücher zu bekommen. Die Kompromissmaschine warf Ergebnisse im Akkordtempo aus. Einige Beispiele in einer kritischen Durchsicht.

Illegale Migration: Der sogenannte „Durchbruch“

Endlich gibt es ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS), lautet das Lob der Regierungen über die erzielte Verständigung. Denn die Migration macht ihnen schwer zu schaffen und beschert Rechtspopulisten Zulauf. Gleich fünf Verordnungen werden in der gesamten EU unmittelbar geltendem Recht. Jeder Ankommende soll erfasst werden, Menschen mit geringen Chancen auf ein Bleiberecht sollen an den Außengrenzen schnelle Verfahren bekommen und auch in Krisensituationen sind Mechanismen beschlossen, mit denen die EU eine ausufernde Dynamik wieder in den Griff bekommen will. Zudem geht es um eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen, und wer da nicht mitmacht, muss zahlen. Problem Nr. 1: Vielen gehen die Regelungen zu weit, die Mehrheiten bei der Bestätigung durch das EU-Parlament sind daher unsicher. Problem Nr. 2: Viele Details sind noch offen, es ist nur eine mit viel Druck erzielte politische Grundsatzeinigung, es bleibt Raum für zähe weitere Verhandlungen. Problem Nr. 3: Messbare Folgen hat das GEAS nicht sofort, spürbare Wirkungen werden erst später erwartet. Problem Nr. 4: Werden sich die Staaten, die sich nicht an jetzt geltendes EU-Recht halten, an dieses neue EU-Recht halten?

Legale Migration: Die kombinierte Erlaubnis

Um den Umweg über die illegale Migration zu erschweren und zugleich dem wachsenden Arbeitskräftebedarf gerecht zu werden, wird es eine Kombination der Aufenthalts- mit der Arbeitserlaubnis geben, die innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung genehmigt sein soll – wenn der jeweilige Mitgliedstaat den Bedarf in der jeweiligen Branche geprüft hat. Er behält das letzte Wort, welche und wie viele Arbeitnehmer er aufnimmt. Ob es aus der Außensicht wirklich schneller geht und übersichtlicher wird, bleibt offen.

Euro-7-Norm: Der Abrieb kommt hinzu

Es wird für die neuen Abgasgrenzwerte im Verkehr im wesentlichen bei den Euro-6-Vorgaben bleiben. Nur die Größe der erfassten Feinstaubpartikel wird deutlich kleiner und erstmals gelten die Werte auch für den Abrieb von Reifen und Bremsen. E-Autos bekommen dabei schärfere Auflagen als Benziner oder Diesel. Vorgaben gelten ebenfalls für die Lebensdauer der Batterien in E- und Hybrid-Fahrzeugen. Nach 100.000 Kilometern müssen sie noch 80 Prozent Leistung bringen. Alles wird in einem Umweltpass festgehalten werden. Aber: Statt schon 2025 wird das wohl erst für Neuzulassungen irgendwann gegen Ende 2026 gelten, für schwere Fahrzeuge noch später.

Lieferketten: Die erneute Verschärfung

In wenigen Ländern müssen Betriebe bereits genau darauf achten, dass bei der Herstellung ihrer Waren entlang der gesamten Produktionskette die Menschenrechte eingehalten werden, es also faire Löhne, vernünftigen Umweltschutz und keine Kinderarbeit gibt. Die EU verschärft das nun noch einmal, indem sie die Verpflichtungen auch auf kleinere Firmen (500 statt 1.000 Beschäftigte) und auch auf Abnehmer statt nur Lieferanten ausweitet. Menschenrechtsaktivisten freuen sich, Wirtschaftsexperten befürchten, dass viele Anbieter nun nicht mehr Firmen in der EU, sondern in China beliefern.

Medienfreiheit: Der Schutz durch Kontrolle

Morde an Journalisten und eingeschränkte Berichterstattung ließen die EU tätig werden, die Medienfreiheit als Garant einer funktionierenden Demokratie besser zu schützen. Nun müssen die Besitzverhältnisse offengelegt werden, dürfen Behörden nicht in Redaktionen eingreifen, ist eine Überwachung nur in sehr seltenen Ausnahmefällen erlaubt. Auch große Plattformen müssen mit abhängigen Nachrichtenquellen anders umgehen als mit Informationen von unabhängigen Redaktionen. Bedenken haben Verleger, weil ein neues EU-Kontrollorgan entsteht, das mit den Grundsätzen der Pressefreiheit schwer vereinbar sei.

Gebäudesanierung: Die Abkehr vom einzelnen Haus

Die lange Zeit als „Sanierungshammer“ bezeichnete Absicht, alle Besitzer besonders schlecht isolierter Häuser zur teuren Sanierung zu zwingen, haben die drei EU-Gesetzgeber fallen gelassen. Jede Nation kann nun selbst festlegen, wie sie den Energieverbrauch von Wohngebäuden im Schnitt bis 2030 um 16 Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent senken will. Nun kann auch durch Quartiersansätze ein effizienterer Gebäudebestand erreicht werden.

Strommarkt: Die garantierte Lieferung

Stromsperren nach unbezahlten Rechnungen werden künftig EU-weit verboten sein. Auch andere bedürftige Haushalte sollen bei eklatanten Energiepreissteigerungen von den EU-Staaten besonders geschützt werden können, indem sie etwa zusätzliche Einnahmen zur Subventionierung ihrer Rechnungen nutzen können. Teil des neuen EU-Strommarktdesigns sind zudem Regelungen, mit denen Mindestpreise für erzeugten Strom garantiert werden, um den Ausbau regenerativer Energien zu fördern. Frankreich erreichte jedoch, über einen Umweg auch bestehende Kernkraftwerke fördern zu können.