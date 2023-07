Die Dragqueen „Tatta Tom“ soll Kindern in zwei Wochen in der Escher Bibliothek vorlesen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, da sie schon mehrere solcher Auftritte hatte. Doch so kurz vor den Wahlen wird die Veranstaltung zum politischen Pulverfass und sorgt teils für Unmut im Netz. Der Escher Gemeinderat bezog in seiner Sitzung am Freitag Stellung.

Die geplante Lesung des Travestie-Charakters „Tatta Tom“ in der Escher Bibliothek sorgt für Furore im Netz. „Hatespeech“ – beispielsweise in der Form von Telefonanrufen und Mitteilungen in den sozialen Medien – brach in Folge der Ankündigung über „Tatta Tom“ und die Escher Bibliothek ein. „Fir ze Katzen und Eckelhaft“ (sic!), heißt es etwa, sei die Veranstaltung. Oder: „Mussen wieklech eis Kanner mat esou eppes konfronteiert gin. Einfach KRANK“, poltern die Kommentatoren.

Der Escher Gemeinderat bezog in seiner Sitzung am Freitag Stellung zu den Hasskommentaren. So wurde in der Sitzung eine Motion eingereicht, die Toleranz und Vielfalt fördern soll. 18 Gemeinderatsmitglieder stimmten dafür und nur eines dagegen – Bernard Schmit von der ADR.

Die Motion spricht sich für den Schutz aller Individuen in einer multikulturellen Gesellschaft, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, aus. Damit wolle die Gemeinde sich für die Schaffung eines Umfelds der Toleranz und Vielfalt einsetzen und für die Schaffung einer integrativen Gesellschaft, in der jeder sein Leben frei und ohne Angst vor Diskriminierung leben kann. Die Motion weist zudem darauf hin, dass Esch seit vielen Jahren Gastgeberin der Pride Week, Mitglied des Städtenetzwerks „Rainbow Cities Network“ und seit Juni 2021 ganz offiziell „LGBTIQ+ Freedom Zone“ ist.

Sie verurteilt hingegen „jede Form von Diskriminierung, Belästigung, Stigmatisierung oder Aufstachelung zu Hass, insbesondere aufgrund der sexuellen Orientierung“. Auch das Handeln eines Kandidaten für die Parlamentswahlen wird darin kritisiert: Er soll „die Werbung für diese Veranstaltung in sozialen Netzwerken missbraucht“ haben, um Mitarbeiter der Stadtbibliothek zu diskreditieren. So habe er die Aktivität des BESA Kids Club als LGBTQ-Propaganda zur Indoktrination von Kindern bezeichnet und Internetnutzer dazu gebracht, die „Escher Bibliothéik“ zu drangsalieren.

Bei der nicht mit Namen erwähnten Person könnte es sich wohl um den ADR-Politiker Tom Weidig handeln, der sein Facebook-Publikum am Mittwoch dazu aufrief, die Seite der Escher Bibliothek zu kommentieren. Zwar mahnt Weidig an, „OUNI PERSEINLECH ze ginn!“, es ist aber fraglich, wie ernst dieser Aufruf noch genommen werden soll, wenn man sieht, wie er die Hysterie anheizt. In seinen Beiträgen spricht Weidig unter anderem von „LGBTQ2* Propaganda“, einem „Missbrauch von Steuergeldern“ und einer Eliminierung beziehungsweise dem Nicht-Kauf von Büchern.

Die heftigen Reaktionen auf den Facebook-Post sind inzwischen auch bei der Luxemburger Staatsanwaltschaft angekommen. Die Staatsanwaltschaft sei „dabei, Überprüfungen zu tätigen“, heißt es auf Nachfrage des Tageblatt. Weitere Details nennt sie jedoch nicht.