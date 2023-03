Der Escher Schöffenrat will im Rahmen des neuen Sicherheitsplans acht Straßen und Plätze auf dem Gebiet der Stadt mit Überwachungskameras ausstatten. Das kündigte CSV-Bürgermeister Georges Mischo am Mittwochvormittag während einer Pressekonferenz an. Die Kameras sollen am Bahnhof, am Stadthausplatz, am Brill-Platz, auf der place Boltgen, auf der place Saint Michel, der rue Saint-Vincent, der rue Zénon Bernard und der Alzette-Straße installiert werden.

Der Schöffenrat habe anfänglich nur drei Kameras geplant – die restlichen Plätze und Straßen wurden mit externem Feedback hinzugefügt. „Wir sind für eine Videoüberwachung, aber es ist nicht unser Ziel, ganz Esch mit Kameras zuzukleben“, sagte Mischo während der Pressekonferenz. Wann genau die Kameras installiert werden, ist noch nicht bekannt. Der Ordner liege jetzt beim Polizeiministerium. Der Bürgermeister hoffe jedenfalls, dass es so schnell wie möglich geht, „nicht so wie in Differdingen“. Dort habe es mehr als zwei Jahre gedauert, bis das Ministerium das OK gegeben hätte. „Wenn es nach uns gehen würde, dann würden sie morgen dort hängen“, so Mischo.