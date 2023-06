Trotz des instabilen Wetters zog es die Einwohner Luxemburgs am Vorabend des Nationalfeiertags in Massen auf die Straßen. Unser Fotograf hat sich unter die Leute gemischt und einige Momente festgehalten.

„Mir feieren eist Land, eis Geschicht, eis Géigewaart an eis Zukunft. Mir feieren och eis selwer, eis Leeschtungen an Erfolleger“, sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Donnerstag anlässlich des Luxemburger Nationalfeiertags am 23. Juni.

Tausende kamen in Luxemburg-Stadt zusammen, um diesen speziellen Tag zu feiern. So begann das Spektakel mit der Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast, gefolgt von dem traditionellen „Fakelzuch“, an dem rund 2.500 Menschen teilgenommen haben. Danach wurde die großherzogliche Familie von Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und dem ersten Schöffen, Serge Wilmes (CSV), auf dem Knuedler in Empfang genommen. Im Anschluss folgt das ebenfalls traditionelle Feuerwerk, das den Himmel dieses Jahr während 17 Minuten erhellen soll.

Doch die Mitglieder der großherzoglichen Familie ließen sich am Donnerstag nicht nur in Luxemburg-Stadt blicken: Das großherzogliche Paar verschlug es am Vorabend des Nationalfeiertags in die Moselstadt Grevenmacher. Dort gab es ebenfalls einen Umzug durch den Stadtkern und im Anschluss Konzerte von Cool Feet und Sonic Season.

Das erbgroßherzogliche Paar zeigte sich hingegen traditionsgemäß in der Minettmetropole Esch. Dort wohnten Guillaume und Stéphanie unter anderem der Niederlegung von Blumen am „Monument aux morts“ und dem Festzug der Escher Vereine durch die Stadt bei. Ein Feuerwerk, Straßenkünstler und DJs sorgten zudem für gute Stimmung.

Die erbgroßherzogliche Familie besucht Esch: