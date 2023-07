Die Vernissage der 16. Auflage von „Kontscht am Minett XVI“ hat am Donnerstagabend im Hall Paul Würth im Minett-Park Fond-de-Gras stattgefunden. Die Initiatoren des Künstlerkollektivs sind René Cavallini, André Depienne und der verstorbene Patrick Bidoli.

Auf einer Ausstellungsfläche von gut 500 Quadratmetern kann man Kunstrichtungen wie Tonarbeit, Kubismus, Pop Art, abstrakte Kunst, Romantik, klassische Moderne, Collagen, Steinhauerei, moderne Kunst, Landschaftsmalerei, Surrealismus oder Klassizismus bewundern, auch Fotografien gibt es zu sehen. Die Ausstellungshalle, ein Überbleibsel der Eisenindustrie, bietet zum Vorzeigen der Werke eine Vielfalt von interessanten Ecken an. Zu sehen sind über 180 Werke aus vielfältigen Kunstrichtungen.

Zwischen Dampfmaschine und Elektrogenerator zeigen die 30 Künstlerinnen und Künstler, darunter Raymond Colombo, René Cavallini, Chantal Blasen, Danielle Mischaux, André Depienne und Rol Steimes, im Hall Paul Würth, was sie in letzter Zeit so alles gefertigt haben.

Die Kunstschaffenden benutzten Materialien wie Öl, Acryl, Bleistift, Tusche, Pastell, Pappmaché, Marmor, Ton sowie Airbrush, Holz oder Eisen. René Cavallini erinnerte an den kürzlich verstorbenen Künstler Theo Geschwind, dem die 16. Kunstausstellung gewidmet ist, lud zur bevorstehenden Closing-Party ein und wünschte allen Künstlerinnen und Künstlern viel Erfolg. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Blues- und Rockband um Remo Cavallini.

In Vertretung des abwesenden Kulturschöffen erinnerte Fränz Meisch an die immer gut besuchten Auflagen der Kunstausstellung und an den erfolgreichen „Marché de la création de Montparnasse“ und wünschte den Kunstschaffenden alles Gute. „Kontscht am Minett habe sich zu einer festen Tradition in der Differdinger Kunstszene gemausert“, so Meisch. Die Closing-Party mit Live-Musik, dem Ausschank von Getränken und Grillwaren geht am 9. Juli von 14.00 bis 20.00 Uhr über die Bühne.

Die Ausstellung ist vom 30. Juni bis 9. Juli von 14 bis 19 Uhr geöffnet.