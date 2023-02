02.02.2023, USA, Punxsutawney: Der Murmeltierbetreuer A.J. Dereume hält Punxsutawney Phil, das wettervorhersagende Murmeltier, während der 137. Feier des Murmeltiertages am Gobbler's Knob. Phils Betreuer sagten, das Murmeltier habe sechs weitere Winterwochen vorhergesagt. Foto: Barry Reeger/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Barry Reeger/AP/dpa)

Den USA stehen sechs weitere Wochen Winterwetter bevor – zumindest wenn man der Prognose des berühmten Murmeltiers Punxsutawney Phil glaubt. Beim aus der Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ bekannten alljährlichen „Groundhog Day“ wurde das Murmeltier am frühen Donnerstagmorgen am Gobbler’s Knob nahe der Ortschaft Punxsutawney im Bundesstaat Pennsylvania vor tausenden Schaulustigen aus seinem Bau geholt.

Das Nagetier sah dann nach Angaben der in schwarze Mäntel und Zylinderhüte gekleideten Veranstalter seinen eigenen Schatten. Das bedeutet gemäß der Tradition sechs weitere Wochen Winter. Sieht das Murmeltier seinen Schatten nicht, steht der Tradition zufolge ein früher Frühlingsbeginn an.

Das putzige Nagetier hat allerdings für meteorologische Prognosen nur ein sehr begrenztes Talent: Nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA lag Punxsutawney Phil in den vergangenen zehn Jahren nur in 40 Prozent der Fälle richtig.

Der „Groundhog Day“ am 2. Februar eines jeden Jahres hat in den USA lange Tradition. Der Punxsutawney-Murmeltierklub besteht schon seit 1887. Der Brauch geht auf deutsche Einwanderer zurück, die aus dem Murmeltierverhalten Rückschlüsse für den Beginn der Aussaat ziehen wollten.

Weltweit berühmt wurde die Tradition durch die Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen. Murray spielt darin einen Wettermoderatoren, der in einer Zeitschleife gefangen ist und immer wieder am „Groundhog Day“ aufwacht.