Mitten ins Geschehen / Erster ScreenX-Kinosaal: Kinepolis innoviert das Filmerlebnis in Luxemburg

Kinepolis eröffnet am 2. Oktober im Kinepolis Belval den ersten ScreenX-Saal in Luxemburg – eine neue Dimension des Kinos mit 270°-Panoramaprojektion, die die Zuschauer mitten ins Geschehen versetzt.

Kinepolis kündigte am Dienstag eine Neuheit aus der Kinowelt für Luxemburg an: den allerersten ScreenX-Saal des Landes. Die Eröffnung in Belval ist für den 2. Oktober geplant, teilte Kinepolis in einem Presseschreiben mit.

Doch was ist das eigentlich? Diese neuartige immersive Technologie bietet ein noch intensiveres Kinoerlebnis, indem sie die Projektion bestimmter Filmszenen auf die seitlichen Wände des Saals erweitert. Zuschauer schauen somit nicht nur frontal auf die Leinwand in der Mitte des Raums, sondern auch auf die Seitenwände. Eine 270°-Panoramaerfahrung, die den Zuschauer mitten ins Geschehen eintauchen lässt.

Die Umbaumaßnahmen für den Saal haben am 2. September begonnen und sollen laut Kinepolis bis Ende des Monats abgeschlossen sein. „Diese Investition zeigt das Engagement von Kinepolis, an der Spitze der Innovation zu bleiben und die Erfahrung seiner Kunden ständig zu bereichern“, geht aus dem Presseschreiben hervor.

Die Einführung der ScreenX-Technologie in Luxemburg stelle einen bedeutenden Schritt für Kinepolis Belval dar und bestätige das Bestreben von Kinepolis, erstklassige Kinoerlebnisse in seinen Sälen zu bieten. Bleibt also abzuwarten, welcher Film zuerst im ScreenX-Saal über die Leinwände flimmert und seine Zuschauer die Filmhandlung hautnah erleben lässt.