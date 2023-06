Eine junge Schülerin wurde am Mittwoch öffentlich von anderen Jugendlichen gedemütigt. Die Peiniger hielten ihr Vergehen auf Video fest, das inzwischen in den sozialen Medien kursiert und für Furore sorgt.

Luxemburg ist erschüttert. Am Donnerstag ist erneut ein Video aufgetaucht: Es zeigt Gewalt, Demütigung und Schadenfreude unter Jugendlichen aus Luxemburg. Das Video sei mit Einverständnis der Mutter auf Facebook geteilt worden, heißt es bei RTL, die Familie wolle die Öffentlichkeit über das Geschehene informieren.

Die Aufnahmen sind erschütternd: Das inzwischen wieder von Facebook entfernte Video – da es gegen die Richtlinien gegen Belästigung und Mobbing verstößt – zeigt zwei junge Mädchen vor der Zithaklinik. Sie sind umringt von etlichen weiteren jubelnden Jugendlichen. Die größere von beiden erhebt sich lässig von der Bank – Kippe rauchend – und verpasst dem anderen eine heftige Ohrfeige. Das Opfer zeigt vorerst keine (auf dem Video erkenntliche) Reaktion. Dann folgt ein linker Haken in ihr Gesicht. Von der Meute befeuert, stößt die Jugendliche ihr Opfer dann zu Boden und bewirft sie mit ihrer noch brennenden Zigarette. Gelächter. Auch von den Anderen kommt keine Hilfe, die sind damit beschäftigt, diese groteske Szene zu filmen und sich neue Demütigungen auszudenken. Dann folgt eine Kopfnuss. Video Ende.

Es gibt jedoch noch ein zweites Video – weniger gewalttätig, dafür aber umso demütigender. Die herumstolzierende Jugendliche erniedrigt das vor ihr kniende Opfer: Sie fasst ihr ins Gesicht, träufelt eine Flüssigkeit über sie und zerzaust anschließend ihr Haar. Dann muss das noch immer kniende Opfer ihre Brieftasche aus ihrer Tasche holen und händigt ihrer Peinigerin den Inhalt aus – vermutlich Münzen –, den sie anschließend unter den schadenfreudigen Jugendlichen verteilt.

Polizei eingeschaltet

Unter einem Facebook-Beitrag kommentierte eine Frau, dass sie und ihr Partner den Vorfall beobachtet hätten. Sie hätten das Mädchen gleich in Schutz genommen und die Polizei eingeschaltet. Die Mutter des Opfers bestätigte gegenüber RTL, dass ein Augenzeuge die Polizei kontaktiert hat.

Bei dem Opfer handele es sich um eine 14-jährige Schülerin aus dem Lycée Josy Bathel Mamer (LJBM). Die Täterin sei ebenfalls eine LJBM-Schülerin, so ein Beitrag auf Facebook. Weitere Beteiligte sollen aus dem Lycée Aline Mayrisch stammen.

Der LJBM sei am Donnerstag von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt worden und verurteilt den Vorfall aufs Schärfste, heißt es in einem Facebook-Beitrag der Schule. Sie Schule habe zudem „interne an externen Demarchen“ unternommen und die Polizei eingeschaltet.

In den sozialen Medien ist auch zu lesen, ein männlicher Zuschauer einem Fußballclub angehören soll. In einem Beitrag heißt es, dass der Verein, dem Jungen die Mitgliedschaft entziehen wolle, wenn „es öffentlich wird, dass er gefilmt hat“.

Dieser Übergriff hat die Öffentlichkeit aufgewühlt und eine Welle der Empörung ausgelöst. Viele Menschen fordern nun entschlossenes Handeln und eine klare Verurteilung der Gewalttat. Facebook-Beiträge werden geteilt und die Videos akribisch analysiert, um die Gesichter der Beteiligten auszumachen. Es bleibt offen, inwiefern die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und ob dieser Vorfall dazu dient, das Bewusstsein für Mobbing und Gewalt in der Gesellschaft zu stärken. Zu einer Hetzjagd auf die Beteiligten vonseiten der Öffentlichkeit darf es allerdings nicht ausarten.

Dieser Artikel wird bei Vorliegen neuer Informationen auf den neuesten Stand gebracht.