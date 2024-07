Public Viewing / Eröffnung der Olympischen Spiele wird live in Luxemburg-Stadt übertragen

Auf der place de la Constitution in Luxemburg-Stadt wird am heutigen Freitag die feierliche Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris live auf einer Großleinwand übertragen. Ab 19.30 Uhr beginnt das Fanfest, das im Rahmen von „Summer an der Stad“ organisiert wird. Neben der Live-Übertragung wird es einige Stände sowie einen Fotoautomaten geben. Für das Animationsprogramm ist die französische Botschaft zuständig. Der Eintritt zum Public Viewing ist kostenlos. Besucher sollen am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Stadt Luxemburg empfiehlt, die Tram bis zur Haltestelle Hamilius zu nehmen und dann die restlichen Meter bis zum Fanfest zu Fuß zu meistern.