Luxemburg / Erneuerung der Fahrbahnfugen auf der A13 sorgt für Sperrungen und Umleitungen

Die Erneuerung der Fahrbahnfugen auf der Autobahn A13 in Richtung Schengen sorgt zwischen Freitag gegen 19.30 Uhr und Montag gegen 5 Uhr für Sperrungen und Verkehrsumleitungen. Das meldet die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Aus diesem Grund werde der Verkehr auf der A13 zwischen der Anschlussstelle Mondorf und dem Tunnel Mondorf im Gegenverkehr auf einer Fahrspur pro Richtung betrieben und die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt. Zudem richte man die folgenden Straßensperren ein:

– Die Auffahrt der Anschlussstelle Mondorf in Richtung Schengen.

– Die Ausfahrt der Anschlussstelle Mondorf in Richtung Schengen.

Der von der N16 kommende Verkehr in Richtung A13 nach Schengen wird ab der Anschlussstelle Mondorf über die N16, die Anschlussstelle Mondorf, die A13 in Richtung Bettemburg und die Anschlussstelle Altwies umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 nach Schengen und in Richtung der Anschlussstelle Mondorf wird über die A13 in Richtung Schengen, die Anschlussstelle Schengen, die A13 in Richtung Bettemburg und die Anschlussstelle Mondorf umgeleitet.

Die Straßenbauverwaltung rechnet bereits am späten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen, da die notwendigen Vorbereitungsarbeiten für die Baustelle bereits einige Stunden im Voraus durchgeführt werden. Mehr Informationen sind unter https://www.cita.lu/fr/chantiers.html einsehbar.