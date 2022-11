Jenny Warling und David Marques konnten am vergangenen Wochenende ihren Landesmeistertitel im Kumite verteidigen. Im nationalen Kampfsportzentrum in Strassen sicherte sich der Karateka vom KC Niederanven gleich zwei Landesmeistertitel.

So richtig überraschend kamen die zwei Landesmeistertitel für David Marques am vergangenen Wochenende nicht. Klar, als Titelverteidiger bei den Open ging der 21-Jährige als Favorit in die Wettbewerbe. Doch bevor sich der Athlet vom KC Niederanven auf seine Gegner vorbereiten konnte, musste er eine andere Hürde überwinden. „Ich bin immer knapp mit dem Gewicht“, sagte Marques. „Ich muss immer eine oder zwei Wochen Diät machen. Aber am Wochenende ging es.“ Weil die Waage ihm ein Gewicht von unter 84 Kilo anzeigte, sicherte sich Marques seinen ersten Landesmeistertitel. Tiago Moreira (KC Strassen), sein einziger Konkurrent in dieser Gewichtsklasse, trat nicht an.

Im Kumite-Open-Wettbewerb traf Marques in der ersten Runde auf seinen Freund und Trainingspartner Yanis Tamim (KC Differdingen), den er 2:0 besiegte. Insgesamt traten sieben Karateka in der Open-Kategorie an. Marques konnte im Folgekampf Pierre-Alain Danglades (Chinto Kayl) besiegen, ehe er sich im Finale gegen Adil Khaidar (KC Monnerich) den Landesmeistertitel sicherte.

Europameisterschaft als Ziel

„Es ist immer schön, Landesmeister zu werden“, sagt Marques. „Aber mein Ziel war es nicht unbedingt, den Titel zu holen. In einem Monat steht ein großes Turnier in Venedig an, auf das ich mich fokussiere. Dafür muss ich bereit sein.“ In Italien steht für Marques so etwas wie die Generalprobe an: Sein großes Ziel ist die Europameisterschaft, die vom 24. bis zum 26. März im spanischen Guadalajara stattfinden wird. „Ich habe bei der Europameisterschaft bislang immer nur zwei oder drei Runden geschafft. Ich will jetzt weiterkommen.“

In den nächsten Wochen wird er sich aber erst mal auf das Turnier in Venedig konzentrieren, um sich in der Winterzeit auszuruhen. „Es wird dann darum gehen, wieder zu Kräften zu kommen. Danach heißt es wieder, hart zu trainieren.“ Kombinieren muss Marques den Sport mit seiner Ausbildung. Der Karateka studiert an der Universität in Luxemburg Biologie und befindet sich dort in seinem dritten Jahr. „Es ist nicht einfach, Sport und Studium zu kombinieren“, sagt Marques. „Ich habe keinen Sport-Status und muss deswegen alles selbst unter einen Hut bekommen. Wenn Examen anstehen, muss ich weniger trainieren. Aber bislang ging es, deswegen mache ich mir keine Sorgen.“

Bei den Damen gab es im Kumite währenddessen keine Überraschung: Die Europameisterin von 2019, Jenny Warling, setzte sich durch. Im Kata gingen die Titel an Anne Steinmetz und Patrick Marques.