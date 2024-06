Zum 20. Joresdag / Erënnerung un de Marc Zanussi

Virun 20 Joer ass de Marc Zanussi fir ëmmer vun eis gaangen, an dach liewen d’Erënnerungen un hien an den Häerzer vun eis all weider, schreift d’LSAP Diddeleng an hirer Erënnerung un ee Mann, deen net just zu Diddeleng onvergiesse bleift.

De Marc war vill méi wéi just een Deputéierte vun der LSAP an ee Member vum Schäfferot zu Diddeleng. Well hie stoung als Mënsch fir d’Iddie vun eiser ganzer Communautéit a war ee Komerod, deen nimools vergiess

wäert ginn, och als geschätzte Frënd.

Den 11. Mäerz 1959 gouf hien zu Diddeleng gebuer an huet sech säi Liewe laang, mat ganz grousser Passioun, fir seng Matmënschen agesat. Dëst huet hie mat esou vill Iwwerzeegung gemaach, déi hiresgläiche sicht. Schonns a jonke Joren huet hien sech an der Politik engagéiert. Seng politesch Karriär huet hie bei de Jonke Sozialiste gestart, bei deenen hien iwwert vill Joer een zouverlässegen an engagéierte Sekretär war.

1990 fir d’éischt an d’Chamber gewielt

Séier huet hien sech een Numm an der Lëtzebuerger Politik gemaach an dat mat engem Äifer, dee jiddereen, dee mat him zesumme geschafft huet, bewonnert a beandrockt huet. 1990 ass hien an d’Chamber gewielt ginn an dunn an de Joren 1994, 1999 an 2004 nees zeréckgewielt ginn. Vun 1984 u war hien och Gemengeconseiller zu Diddeleng a vun 1990 u Schäffen, wat hien och bis zu sengem Doud bleiwe sollt.

2003 an der Diddelenger Bibliothéik zesumme mam Alex Bodry, Mars Di Bartolomeo a Conny Theobalt 2004 an der LSAP-Fraktioun zesumme mam Etienne Schneider, Jeannot Krecké a Roger Negri 2004 zesumme mam René Kollwelter bei enger Buchpresentatioun De Marc Zanussi 2003 bei senger Ried um Turnkongress Wärend der Aweiung vum Foyer Brill zu Diddeleng den 20. November 2003 (v.l.): Daniel Miltgen, John Schummer, Marc Zanussi, Fernand Boden, Alex Bodry, Mars Di Bartolomeo, Conny Theobalt

De Marc war awer net just mat Leif a Séil Politiker, mee virun allem ee Mënsch mat engem ganz groussen Häerz, deen ëmmer een oppent Ouer fir jiddereen hat. Seng Frëndlechkeet, seng Empathie a seng Mënschlechkeet hu jidderee gepräägt, deen him begéint ass an dat duerch all déi sozial Schichte vun eiser Gesellschaft.

Begeeschtert vu senger Heemechtsstad

Begeeschtert vu senger Heemechtsstad Diddeleng war hien och mat enger ustiechender Energie am Veräinsliewen aktiv. Esou war hien zum Beispill President vun der „Société pour la préservation des oiseaux et de la nature“ zu Diddeleng esou wéi och aktive Member bei der „Fédération luxembourgeoise de la gymnastque“. Seng Begeeschterung fir de Sport, virop fir Schi a Wandsurfen, reflektéieren och seng Liewensfreed a säi perséinleche Wonsch, ëmmer nees iwwert sech eraus ze wuessen.

Vill Frënn erënneren sech och u seng Léift zu den Déieren a säin Engagement fir den Déiereschutz, esou wuel privat wéi och politesch. De Marc war och ee loyale Frënd, deen ëmmer fir seng Kolleegen a Komeroden do war. Säin Talent, fir a Konfliktsituatiounen adäquat ze reagéieren an no Léisungen ze sichen, hunn aus him een allsäits respektéierte Mediateur gemaach.

Seng positiv Perséinlechkeet huet all Zesummentreffen nach vill méi flott gemaach, well hien eben och d’Aspekter vun der sozialer Gerechtegkeet an d’Wäerter, déi Solidaritéit ausmaachen, einfach nëmme verkierpert huet. Op politeschem Plang war de Marc ee groussen Ënnerstëtzer vun enger moderner Mobilitéit, dem Ausbau vum ëffentlechen Transport a vu geliefter Demokratie.

Ëmmer fir innovativ Weeër

Och wollt hien eng méi grouss Biergerbedeelegung, andeem hien innovativ an nei Weeër proposéiert huet, wéi z.B. de Vote électronique. Als aktiven an engagéierte Parteimember huet hien sech awer och fir de kulturellen an de schoulesche Volet interesséiert. Genau aus dëse Grënn huet hien 1987 déi kulturell Organisatioun „Spektrum 87“ gegrënnt a war och ganz aktiv bei der Organisatioun „SOS Lese- und Rechtschreibeschwäche“ engagéiert. Hie war Vizepresident beim AEV (Aarbechterënnerstëtzungsveräin) esou wéi och Vizepresident bei der Associatioun „KulTour“, déi kulturell Reesen organiséiert.

Hien huet politesch Bäiträg verfaasst, déi verëffentlecht goufen, an huet domat ëmmer nees seng Matmënschen inspiréiert. De Marc Zanussi bleift eng Diddelenger Ikon, ee Virbild, dee fir Komerodschaft an Engagement steet.

Op sengem 20. Joresdag erënnere mir eis mat vill Léift an Dankbarkeet un de Marc. Mir soen him vu ganzem Häerze Merci fir dat wäertvollt politescht a mënschlecht Vermächtnis, dat hien eis all hannerlooss huet. Säi Geescht, seng Iddien a seng Iwwerzeegunge wäerte fir ëmmer an eisen Häerzer agravéiert bleiwen a mir wäerten hien nimools vergiessen.

Mir drécke senger Famill, déi him ganz vill bedeit huet, eise gréisste Respekt aus a mir sinn, wéi all Joer, mat all eise Gedanken un hirer Säit. Marc, du wäerts an den Häerzer vun eis all fir ëmmer an éiweg weiderliewen!