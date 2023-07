Mattias Skjelmose entschuldigt sich, UAE verwirrt die Radsport-Szene und die Kontroverse um Philipsen prägt die 11. Etappe der Tour de France am Mittwoch in Moulins.

Die Zahl des Tages

Vier: Mit vier Etappensiegen ist Jasper Philipsen der erste Belgier seit Tom Steels 1998, der diese Summe bei einer Tour erreicht hat. Wout van Aert hatte sich 2021 und 2022 dreimal durchgesetzt. Eddy Merckx und Freddy Maertens sind die einzigen Vertreter des flachen Landes, die seit 1945 mehr als vier Siege bei einer Tour errungen haben.

Die Entschuldigung des Tages

Der Däne Mattias Skjelmose entschuldigte sich bei Wout van Aert, weil er am Vortag das Gerücht weiterverbreitet hatte, dass der Belgier abreisen würde, um zur Entbindung seiner Frau zu fahren, die ihr zweites Kind erwartet. „Das war dumm von mir. Ich verstehe, dass es Wout und sein Team verärgert hat. Ich habe ihm eine Entschuldigungsnachricht geschickt“, erklärte er.

Die Polemik des Tages

Jasper Philipsen gewinnt alle Sprints, aber der Belgier sorgt auch in seinem Heimatland für Kontroversen. Er hatte erklärt, dass er bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft Anfang August in Glasgow niemals gegen den Niederländer Mathieu van der Poel, seinen Teamkollegen bei Alpecin, fahren würde. Angesichts des Aufschreis musste er klarstellen, dass er „natürlich alles für das Nationalteam in Glasgow“ geben würde. Der belgische Trainer Sven Vanthourenhout kam ihm zur Hilfe: „Ich habe mit Jasper darüber gesprochen.“ Es habe ihm leidgetan, er habe nicht wirklich über die Situation nachgedacht, sagte er. Wout van Aert, einer der Anführer des belgischen Teams, war etwas sachlicher: „Die Auswahl ist noch nicht endgültig, das wird erst nächste Woche entschieden. Ich hoffe, dass Nathan (Van Hooydonck) und Tiesj (Benoot) im Team sein werden, damit ich zumindest zwei Teamkollegen habe.“

Die Aussage des Tages

„Jeder springt auf den Tiger. Wenn die Krokodile schwimmen, springt ihr!“ Der Funkspruch von Marco Marcato, dem Sportdirektor des UAE-Teams, an seine Fahrer ließ viele aufschrecken, als das Peloton auf den Straßen der Auvergne herumlungerte. „Das ist ein Scherz zwischen uns“, erklärte er gegenüber France Télévisions. Auch wenn es unverständlich ist, bleibt es wahrscheinlich die bislang schrägste Botschaft der Tour. 17 von 22 Teams haben in diesem Jahr akzeptiert, dass die Zuschauer einen Teil der Gespräche zwischen den Fahrern und ihren sportlichen Leitern leicht zeitversetzt mithören können.

Der Seitenhieb des Tages

„Die Sprinterteams, die uns nur zwei Minuten Vorsprung lassen, töten das Rennen ein wenig“, bedauerte der Franzose Mattis Louvel, einer der drei Ausreißer des Tages, der wie so oft vom Peloton eingeholt wurde. „Es gibt vier Teams, die fahren, obwohl sie seit vier Sprints von demselben Fahrer verdreht werden, das ist ihr Problem, aber es ist nicht sehr motivierend“, bedauerte der Fahrer von Arkéa-Samsic.

Die Aktion des Tages

Wie seit 2008 nehmen rund 1.000 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren am Tag der Volkshilfe bei der Tour im Rahmen der Aktion „Die Vergessenen des Sports“ teil, die in Partnerschaft mit der Stiftung FDJ und dem französischen Radsportverband (FFC) durchgeführt wird. Auf dem Programm standen BMX-Fahrten, die Entdeckung der Geschichte der Tour und die Vorbeifahrt der Karawane. Am Mittwoch waren 50 Kinder in der Gemeinde Echassières bei km 61 dabei, wie auch auf zehn anderen Etappen, darunter die letzte auf den Champs-Elysées in Paris. Kleine Fahrräder, die in Madagaskar aus recycelten Materialien hergestellt werden, werden der Öffentlichkeit angeboten, um den Kauf von Sportlizenzen und die Anmietung von Sportplätzen zu finanzieren. (AFP)