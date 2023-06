Bereits einen Tag nach den Kommunalwahlen vom 11. Juni 2023 hatten in Echternach die sechs gewählten Vertreter der DP und der LSAP in einer Absichtserklärung Gespräche im Hinblick auf eine Koalition beschlossen. Die sind jetzt zu einem fruchtbaren Ende gekommen, wie die DP-Generalsekretärin Carole Hartmann am Freitag (30.6.) mitteilte – die jetzt auch Bürgermeisterin in Echternach werden soll.

Ben Scheuer (LSAP) soll zudem Erster Schöffe und Jean-Claude Strasser (LSAP) der Zweite Schöffe werden. Dabei soll der Posten des Zweiten Schöffen zwischen der DP und der LSAP aufgeteilt werden – sodass er in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode an die DP fällt.

„Die Verhandlungen verliefen in gutem Einvernehmen und zeigten zahlreiche Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Politik und die Ziele, die in den nächsten sechs Jahren im Interesse der Stadt Echternach und ihrer Bürger erreicht werden sollen“, heißt es in der Mitteilung.