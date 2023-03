Der luxemburgische Energieminister Claude Turmes zeigte am Dienstag vor dem Rat der EU-Energieminister in Brüssel absolut kein Verständnis für die deutsche Forderung, eine Ausnahme für sogenannte E-Fuels beim Aus für Verbrenner-Autos ab 2035 vorzusehen. „Es ist zwar ziemlich unsäglich, dass wir wochenlang in Europa die Schmerzen der FDP, wenn sie Wahlen verliert, bearbeiten müssen“, sagte der Grünen-Politiker. E-Fuels seien eine „Reichenpolitik für Porsche-911-Fahrer“, meinte Turmes weiter, wohl eine Anspielung auf den FDP-Chef Christian Lindner, der ein solches Fahrzeug sein Eigen nennt. Er sei aber froh, dass das Dossier vom Tisch sei. Leute mit normalen Gehältern könnten sich keine E-Fuels leisten, sie seien „extrem teuer“ und eine „komplett kontraproduktive Idee“, ärgerte sich der Grünen-Politiker. Er setzt auf Elektromobilität, die für alle Leute erreichbar sein werde.