Es gibt Neuigkeiten für alle Fahrer, die zurzeit immer wieder leicht am Viadukt Münsbach in Richtung Luxemburg verzweifeln: Wie die Straßenbauverwaltung mitteilte, wird vom Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr bis zum Donnerstag, 2. November, 6 Uhr eine provisorische Fahrbahndichtung am Haute-Syre-Viadukt eingebaut. Hierfür wird der Verkehr auf der A1 zwischen dem Autobahnkreuz Münsbach und dem Autobahnkreuz Flaxweiler im Gegenverkehr auf eine Fahrspur pro Richtung umgeleitet und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h begrenzt.

Seit dem 5. September 2023 ist auf der A1 von Trier aus in Richtung Luxemburg auf dem Viadukt Münsbach die rechte Spur in Richtung Luxemburg auf dem Brückenbauwerk wegen eines Defekts an der Straßenfuge gesperrt. Auf Tageblatt-Nachfrage bei der Straßenverwaltung erklärte Pressesprecher Ralph Di Marco Mitte September, dass es sich dabei um eine Dehnungsfuge handelt, die ersetzt werden muss. Der Defekt hatte bisher zur Folge, dass der Verkehr in den Morgenstunden auf Tempo 30 heruntergebremst wird. Nach dem Berufsverkehr wird die betroffene Fahrspur komplett geschlossen.

Eine Dehnungsfuge hat eine eigentliche Lebensdauer von rund 30 Jahren. Diese Bauelemente gleichen Bewegungen, Schwingungen und temperaturbedingte Verformungen einer Brücke aus und befinden sich an beiden Enden. Das Ersetzen der besagten Fuge am Viadukt Münsbach war eigentlich für 2024 geplant.