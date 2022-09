Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat am Donnerstag die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe ihre Zulassung erteilt. Wann die Vakzine in Luxemburg eingesetzt werden sollen, ist jedoch noch unklar.

In der Europäischen Union dürfen nun auch auf die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe eingesetzt werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) in Amsterdam erteilte am Donnerstag Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna die Zulassung, die auf die Omikron-Subvariante BA.1 angepasst sind. Die Entscheidung der EMA war mit Blick auf Auffrischungsimpfkampagnen mit Ungeduld erwartet worden.

Wann der neue Impfstoff in Luxemburg verspritzt werden soll, ob und wie viele Impfdosen bestellt wurden und bei welchen Altersgruppen das neue Vakzin angewendet werden soll, ist bisher nicht bekannt. Das Gesundheitsministerium reagierte nicht auf die Anfrage des Tageblatt vom Donnerstag.

Nach Angaben des deutschen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) sollen dort die neuen Impfstoffe bereits kommende Woche ausgeliefert werden. In Rheinland-Pfalz können sich Menschen voraussichtlich ab Mittwoch mit dem neuen Vakzin impfen lassen. Das berichtet der Trierische Volksfreund am Donnerstag. Etwa 250.000 BA.1-Impfdosen von Biontech/Pfizer und 120.000 von Moderna sollten kommende oder übernächste Woche nach Rheinland-Pfalz geliefert werden. Die Ständige Impfkommission empfehle allen über 60-Jährigen und vorerkrankten Personen eine zweite Auffrischungsimpfung mit dem neuen Vakzin.

Vor der EMA-Entscheidung hatte Lauterbach am Donnerstagmorgen in der ARD dazu geraten, die Zulassung der auf Omikron angepassten Impfstoffe abzuwarten und sich dann damit immunisieren zu lassen. Bislang wird in der EU weiterhin mit Corona-Vakzinen geimpft, die vor rund 20 Monaten zugelassen wurden. Bei den nun zugelassenen Vakzinen handelt es sich um sogenannte bivalente Corona-Impfstoffe, die sowohl gegen die ursprüngliche Form des Coronavirus wirken als auch gegen BA.1, einen Subtyp der Omikron-Variante des Coronavirus.

Ein angepasster Impfstoff

Mittlerweile herrschen weltweit aber die neueren Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 vor. Sie hatten die jüngsten Corona-Wellen in Europa und den USA in den vergangenen Monaten verursacht.

Die Zulassung eines auf diese beiden Subtypen zugeschnittenen Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer soll laut EMA voraussichtlich im Herbst erfolgen. In den USA erteilte die Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch den BA.4-/BA.5-Vakzinen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer sowie des US-Herstellers Moderna bereits eine Notfallzulassung.

Auch Lauterbach hatte sich Mitte August im Spiegel dafür ausgesprochen, zur Auffrischung auf dem Omikron-Subtyp BA.4 und BA.5 basierende Impfstoffe zu verwenden – und nicht Vakzine gegen BA.1. Es sei davon auszugehen, „dass BA.4/5 bei der aktuellen Variante die bessere Impfstoff-Zusammensetzung ist“, sagte er damals.

Anfang dieser Woche legte Lauterbach aber in einem Schreiben an die Leistungserbringer der Impfkampagne dar, auch wenn die neu verfügbaren Impfstoffe auf die Variante BA.1 zugeschnitten sind, seien sie auch gegen andere Omikron-Varianten wirksam. Ein an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff werde „nur wenige Wochen später zur Verfügung stehen“.