Schwimmen / EM in Belgrad: Primäres Ziel ist das Ticket nach Paris

Ein Quintett wird die Luxemburger Farben bei den 37. Schwimm-Europameisterschaften auf der Langbahn in Belgrad vertreten. Über ein FLNS-Team, das voller Hoffnungen in Serbien an den Start gehen wird.

Die „37th European Aquatics Championships“ wurden vor einer Woche am 10. Juni in der serbischen Hauptstadt in Angriff genommen. Ab dem Montag (17. Juni) greifen die Schwimmer ins EM-Geschehen ein und peilen auf zehn Bahnen im „Sports Centre Mila Gale Muškatirovic“ die Medaillenplätze an. 50 Nationen sind in Belgrad vertreten, plus eine Flüchtlings-Mannschaft. Luxemburg ist mit fünf Schwimmern in Belgrad im Einsatz, seit 2014 erstmals wieder eine reine Männertruppe. Die Ambitionen liegen beim FLNS-Team diesmal sehr hoch: Bestzeiten, Rekorde, Halbfinalen und vor allem die Qualifikationsnorm für die Olympischen Spiele spuken in den Köpfen der Schwimmer.

„Es ist die EM der Möglichkeiten“, gibt Christophe Audot seinen Schützlingen mit ins 50-m-Becken. Der Technische Direktor ermutigt die Schwimmer zugleich: „Ihr müsst diese Meisterschaften ohne Furcht und voller Überzeugung angehen.“ Wohlwissend, dass in Serbien viel auf dem Spiel steht, die Athleten aber alles gewinnen können. Die EM ist quasi die letzte Chance, sich für Paris zu qualifizieren.

Den Auftakt am ersten EM-Tag bestreitet Julien Henx, der mit seinen 29 Jahren der Senior im Team ist. Für den Düdelinger sind es nach Berlin (2014), London (2016), Glasgow (2018), Budapest (2021) und Rom (2022) die sechsten Europameisterschaften. Henx, der nur zwei Einsätze bestreiten wird, darf sich als „Eisbrecher“ über 50 m Schmetterling auf sein eigentliches Ziel einschwimmen, die 50 m Kraul. Seine ganze Konzentration liegt auf diesem Rennen, seine wahrscheinliche letzte Möglichkeit, seinen Traum Olympia zu realisieren. Mit seiner Bestzeit (22“74) liegt er am weitesten von den luxemburgischen Kandidaten hinter der Norm (22“07). Henx steht in diesem Sprintrennen im direkten Duell mit zwei weiteren FLNS-Schwimmern, Rémi Fabiani und Ralph Daleiden. Mit seinem Landesrekord (22“09) besitzt Fabiani natürlich die besseren Karten. Daleiden (22“37) rechnet sich hingegen über 100 m Kraul die besseren Möglichkeiten aus, wo er mit seinem Landesrekord (48“63) nur 5/100 von der Pflichtzeit entfernt ist. Hier müsste Fabiani (49“62) ordentlich nachlegen.

Interner Zweikampf

Einen internen Zweikampf wird es auch im Brustschwimmen geben: Finn Kemp, zehn Jahre jünger als Henx, fordert João Carneiro heraus. Über 200 m bietet der Youngster die schnellere Zeit auf, dies trifft über 100 m auf Carneiro zu. Im Gegensatz zu seinem Teamgefährten verzichtet Kempf dafür auf den Sprint und versucht sich noch auf den 200 m Lagen. Die beiden Jüngsten in der Mannschaft werden ihre Olympia-Bemühungen wohl auf 2028 in Los Angeles beschränken. Ihr Ziel lautet ganz klar, die persönlichen Bestzeiten zu unterbieten und ggf. auf ein Halbfinale zu hoffen.

João Carneiro, Ralph Daleiden, Rémi Fabiani und Finn Kemp werden zusätzlich zwei Einsätze mit der Staffel bestreiten. Es ist dabei nicht auszuschließen, dass beide Landesrekorde fallen, der von den JPEE 2025 in Island (4×100 m Lagen) und vor allem der von der EM 2022 (4×100 m Kraul). Dieser Staffel-Rekord war das einzige gute Ergebnis, den das Sextett in Rom schaffte, sieht man von den drei persönlichen Bestzeiten von Rémi Fabiani ab. Carneiro und Daleiden verdienten sich ihre EM-Sporen in Budapest.

Programm Montag, 17. Juni:

50 m Schmetterling

100 m Brust

Dienstag, 18. Juni:

100 m Freistil

Mittwoch, 19. Juni:

200 m Brust

Donnerstag, 20. Juni:

4×100 m Freistil

Freitag, 21. Juni:

50 m Brust

Samstag, 22. Juni:

200 m Lagen

50 m Freistil

Sonntag, 23. Juni:

4×100 m Lagen