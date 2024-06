Deutschland / EM-Halbzeitbilanz: Bundespolizei verweigert 86 gewaltbereiten Hooligans die Einreise

Die Bundespolizei hat eine Halbzeitbilanz zu den vorübergehenden Grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaft gezogen. Demnach wurde in den vergangenen drei Wochen 86 gewaltbereiten Hooligans die Einreise verweigert, wie die Bundespolizei am Freitag in Potsdam mitteilte. Insgesamt seien 4659 unerlaubte Einreisen festgestellt worden, mehr als zwei Drittel dieser Menschen seien zurückgewiesen worden.

150 mutmaßliche Schleuser wurden vorläufig festgenommen. Außerdem vollstreckte die Bundespolizei den Angaben nach 603 offene Haftbefehle. Insgesamt seien an den Grenzen zwischen dem 7. und dem 27. Juni 827.803 Menschen kontrolliert worden, hieß es.