Esch / Elternschule auf dem Spielplatz: Hier können Fragen rund um die Erziehung gestellt werden

Die „Eltereschoul Janusz Korczak“ zieht es nach draußen. Manchmal gebe es Situationen, die Eltern vor neue Herausforderungen stellen, in denen sie jemanden zum Reden brauchen, jemanden, der ihnen zuhört, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Géraldine Maroldt möchte die Elternschule dieses Reden und Zuhören ermöglichen und bietet an, sich ab September mit Eltern auf Spielplätzen in Esch zu treffen: auf dem Gaalgebierg (am 3. und 29. September sowie am 13. und 27. Oktober jeweils von 10 bis 12 Uhr) und im Park Laval hinterm Schwimmbad (am 1. und 22. September sowie am 6. und 20. Oktober ebenfalls von 10 bis 12 Uhr).

Während sich die Kinder amüsieren, können die Eltern Fragen rund um das Thema Erziehung stellen und Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Die Leute der Elternschule sind leicht an ihren Westen und Taschen mit dem Logo der Elternschule zu erkennen. Kontakt und weitere Informationen per E-Mail an eltereschoul@kannerschlass.lu.