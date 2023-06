Nicht nur in Esch werden Wahlplakate beschmiert. In Sanem wurden ausländerfeindliche Parolen auf ein Plakat der neuen Fokus-Partei gekritzelt. Parteisprecher Frank Engel bestätigt: Die Partei wird den Vorfall am Montagmorgen bei der Polizei anzeigen.

„Ausländer haben in unserer Gemeinde nichts verloren.“ Dieser Satz, mehr schlecht als recht auf Luxemburgisch geschrieben, ist seit Sonntagmorgen auf einem Plakat der Partei Fokus in Sanem zu lesen. Die ausländerfeindlichen Parolen richten sich, mit Pfeilen, gezielt auf jene Personen auf der Liste, die keine „stacklëtzebuerger“ Namen haben, schreibt Sprecher Frank Engel auf Facebook. Er und seine Partei verurteilten diesen Fremdenhass aufs Schärfste.

Gegenüber dem Tageblatt gibt sich Engel unbeeindruckt ob der Aktion. Auch in seiner Partei sei niemand verunsichert. Bisher sei es bei diesem einen beschmierten Plakat geblieben. Aber man habe das trotzdem sofort thematisiert. Vor allem, da man von anderen von ähnlichen Aktionen gehört habe. Hier bezieht sich Engel wohl auf die tote Katze, die auf ein beschmiertes Wahlplakat von den Grünen in Echternach gelegt wurde. Das Tageblatt berichtete.

Man werde am Montagmorgen bei der Polizei Anzeige erstatten, so der Parteisprecher weiter. „Ich weiß nicht, was sonst noch nachkommen wird“, doch die Partei konzentriere sich aktuell komplett auf die Gemeindewahlen am kommenden Sonntag. (joé)