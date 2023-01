Die Feuerwehrleute mussten am Sonntagmorgen gegen 7.30 in Esch ausrücken, um einen größeren Brand in der rue Caspar Mathias Spoo zu löschen. Auf Fotos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, sind meterhohe Flammen und Rauchwolken zu erkennen, die aus einem Reihenhaus steigen. Laut Polizei wurde eine Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt – bei einer davon handelte es sich laut CGDIS um einen Rettungshelfer.

Die Einsatzkräfte evakuierten die Einwohner der benachbarten Gebäude und die Polizei sperrte die Straße für den Verkehr.

incendie rue CM Spoo a Esch Sur Alzette pic.twitter.com/sKi0PSHeeV — SerGio (@sergiotex72) January 29, 2023