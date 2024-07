Düdelingen / Eine perfekte kulinarische Vermählung: Neueröffnung der Bar „Kéis & Wäin“ im Herzen der Stadt

„Wie wollen Sie ein Volk regieren, das 246 Käsesorten besitzt?“, ist ein bestbekanntes Bonmot von dem ehemaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle. Na ja, ganz so viele bietet die am Montag neu eröffnete Bar „Kéis & Wäin“ auf der place Am Duerf in Düdelingen nicht, aber stattliche 180 Sorten aus aller Welt hat Inhaber Nicolas Villevielle, Betreiber der „Fromagerie Formaticus“, in seinem exklusiven Sortiment.

Wein- und Crémant-Freunde werden ab sofort mit der Zunge schnalzen, wenn sie in der rustikal eingerichteten Bar oder auf der Terrasse Platz nehmen, denn hier kann man nicht nur für den Eigenbedarf einkaufen, sondern auch Käse und Wein degustieren. Entstanden ist das ambitionierte gastronomische Projekt auf Initiative der Gemeindeverwaltung unter Federführung von Bürgermeister Dan Biancalana und Citymanager Claude Leners. Ziel war es, im Herzen der Stadt, auf der 2017 eingeweihten place Am Duerf, das gastronomische Angebot zu erweitern und somit zu einer Bereicherung des Stadtlebens beizutragen.

Klassiker und Exoten aus aller Welt

Als Kooperationspartner konnten die Stadtväter Nicolas Villevielle, einen absoluten Experten in Sachen Käse, sowie die Genossenschaftskellerei „Domaines Vinsmoselle“ für ihr Projekt gewinnen. Der Generaldirektor der Kellerei, André Mehlen, sowie der Präsident Josy Gloden setzen bei den von ihnen offerierten Weinen auf höchste Qualität. Dies unterstrich André Mehlen dann auch in seiner Grußadresse an die zahlreich anwesenden Premierengäste. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, dem Wunsch der Initiatoren nachzukommen, uns an diesem Projekt zu beteiligen. Wir bieten daher ausschließlich die ,haut de gamme‘ unserer Produkte, wie die ,Serie Vignum‘, ,Chateau Edmond de la Fontaine‘ oder ,Les Vignerons‘. Ferner gibt es, speziell für die Sommermonate, eine Sonder-Edition mit Namen ,Summer-Rosé‘, die ausgezeichnet mit den unterschiedlichsten Käsesorten harmoniert.“

Bürgermeister Dan Biancalana fand Worte des Dankes an die Protagonisten, die sich mit Passion und Herzblut der Projektrealisierung gewidmet hatten, und wünschte einen erfolgreichen Start. Nicolas Villevielle, ein „Besessener“ in Sachen Käse, gab dann auch einen kurzen Einblick in sein umfangreiches Sortiment. Dominiert wird das Angebot erwartungsgemäß von Käsen aus den bekanntesten Regionen Frankreichs, daneben hält er Käse aus Italien, der Schweiz, Großbritannien, Österreich und sogar aus den USA und Australien bereit, darunter exquisite Klassiker wie Mozzarella, Roquefort oder Gorgonzola. Der Kunde findet exotische Kreationen wie den „Stilton Blanc Cranberry“ aus England, einen „Camembert au Calvados“ oder den „Choco 21“ aus Australien mit einer Kakaoglasur. Die aktuelle Barkarte bietet dem Gast verschiedene Salate mit Käsebegleitung sowie diverse Käseplatten zur Verkostung.

Ein gutes Stück Käse sollte also künftig in keinem gut sortierten Kühlschrank mehr fehlen und denken Sie daran, verehrte Leserschaft: „Ain’t No Sunshine, When Cheese Gone!“

Infos Bar „Kéis & Wäin“

2a, place Am Duerf

3436 Düdelingen