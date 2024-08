Luxemburg / Einbrecher stiehlt Fernbedienung für Garage – Bewohner erwischen ihn im Haus 

Mehrere Einbrüche versetzten die Polizei in der Nacht zum Freitag in Alarmbereitschaft. Zwei Verbrecher drangen laut Polizeibulletin vom Freitag in einen Laden in der rue de Belvaux in Esch ein und entwendeten dort einen Laptop. Die Täter konnten flüchten.

Ein weiterer Täter verschaffte sich in Schouweiler in der rue Charly Gaul Zugang zu einem Einfamilienhaus. Er hatte zuvor die Fernbedienung der Garage aus einem unverschlossenen Auto vor der Tür gestohlen. Bewohner überraschten den Täter im Haus, woraufhin dieser mit einer Tasche und einem Laptop flüchtete.

Die Spurensicherung war in beiden Fällen vor Ort und die Behörden leiteten Ermittlungen ein.