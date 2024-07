Echternach / Ein Schwerverletzter bei einer Messerstecherei – zwei Tatverdächtige festgenommen

Bei einer Messerstecherei in Echternach sind in der Nacht zum Samstag zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. RTL berichtet am Sonntag, dass es in einem Café am Marktplatz zu einer Auseinandersetzung kam, die in einer Messerstecherei endete. Zwei verdächtige Personen seien festgenommen worden. Weitere Ermittlungen würden laut dem Sender andauern.