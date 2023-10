Es ist weniger als ein Jahr her, dass sich Jenny Warling zum zweiten Mal die Kreuzbänder im Knie gerissen hat. Die Karateka aus Luxemburg kämpfte sich zurück und glänzte bei den European Games im Juni mit einer Bronzemedaille. Am Mittwoch sprang bei der WM in Budapest Platz neun heraus. Im Tageblatt-Interview kommt die 29-Jährige noch einmal auf ihre Kämpfe und ihr schlussendlich unglückliches Ausscheiden zurück.