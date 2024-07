Luxemburg-Stadt / Ein Drogendealer und ein Angreifer mit Messer: Polizei verhaftet zwei Männer in rue Joseph Junck

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in der hauptstädtischen Joseph-Junck-Straße einen mutmaßlichen Drogendealer ermittelt, heißt es im Bulletin vom Donnerstag. Aufgrund des Verdachts, dass der Mann Drogen-Plomben verschluckt hatte, kontaktierte die Polizei die Staatsanwaltschaft. Eine Scanneruntersuchung stellte mehrere Fremdkörper fest, woraufhin der Tatverdächtige festgenommen und am Donnerstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

In derselben Straße kam es laut Polizei gegen 16.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern – einer von ihnen erlitt dabei eine leichte Schnittverletzung durch ein Messer. „Der Angreifer wurde von einer Polizeistreife gestellt, als er dabei war, die mutmaßliche Tatwaffe zu verstecken“, heißt es im Bulletin. Das Messer wurde beschlagnahmt und der Tatverdächtige wird am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Red.)